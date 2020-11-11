На автодроме в Монце открыта станция скорой помощи
На автодроме в Монце, на котором проводятся несколько гоночных событий в году, в том числе, Гран-при Италии Формулы-1, открыта временная станция скорой помощи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Станция работает при больнице Сан-Джерардо, которая расположена неподалёку от автодрома.
Такие меры приняты на фоне второй волны коронавируса, которая захлестнула в том числе и Италию. Новая волна COVID-19 уже коснулась и Формулы-1. Новые случаи заражения были зафиксированы в команде «Уильямс».
Напомни, что из боевых пилотов в нынешнем сезоне болели только представители «Рейсинг Пойнт». Серхио Перес пропустил два этапа чемпионата мира, его напарник Лэнс Стролл — один. Во всех случаях на замену им призывался Нико Хюлькенберг.
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