На автодроме в Монце открыта станция скорой помощи

На автодроме в Монце, на котором проводятся несколько гоночных событий в году, в том числе, Гран-при Италии Формулы-1, открыта временная станция скорой помощи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Станция работает при больнице Сан-Джерардо, которая расположена неподалёку от автодрома.

Такие меры приняты на фоне второй волны коронавируса, которая захлестнула в том числе и Италию. Новая волна COVID-19 уже коснулась и Формулы-1. Новые случаи заражения были зафиксированы в команде «Уильямс».

Напомни, что из боевых пилотов в нынешнем сезоне болели только представители «Рейсинг Пойнт». Серхио Перес пропустил два этапа чемпионата мира, его напарник Лэнс Стролл — один. Во всех случаях на замену им призывался Нико Хюлькенберг.