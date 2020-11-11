Руководитель «Уильямса» заразился коронавирусом

Исполняющий обязанности руководителя «Уильямса» Саймон Робертс заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба команды.



«Саймон прошёл тест на коронавирус в понедельник во время планового тестирования на COVID-19, однако после выявления незначительных симптомов сегодня утром он прошёл ещё один тест, который дал положительный результат. В остальном Саймон чувствует себя хорошо, но он уйдёт на самоизоляцию на десятидневный период в соответствии с правилами Великобритании и в эти выходные будет удалённо помогать команде на трассе. Дэйв Реддинг, менеджер команды, и главный инженер Адам Картер будут исполнять обязанности Робертса в Турции.



Саймон не поддерживал близкого контакта с другими членами команды, так что команда продолжит работу в плановом режиме», — отмечается в заявлении «Уильямса».