Эстонский гонщик программы «Ред Булл» получил суперлицензию и роль резервиста в Турции
Команда «Ред Булл» сообщила, что эстонский пилот молодёжной программы Юри Випс получил суперлицензию ФИА и будет выполнять роль резервного гонщика австрийского коллектива на Гран-при Турции.
«Юри Випс, получивший суперлицензию ФИА после прохождения 300 километров на болиде Ф-1, присоединится к нам и «Альфа Таури» в качестве резервного пилота в эти выходные. Эстонец будет с нами в Турции, пока Себастьен Буэми и Сержио Сетте Камара будут заняты другими гоночными обязательствами», — говорится в сообщении «Ред Булл».
Фото доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».
Випс в нынешнем сезоне принял участие в восьми гонках Формулы-2. Он набрал 16 очков. Его лучшим результатом стало третье место во второй гонке на трассе «Муджелло».
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