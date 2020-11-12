Эстонский гонщик программы «Ред Булл» получил суперлицензию и роль резервиста в Турции

Команда «Ред Булл» сообщила, что эстонский пилот молодёжной программы Юри Випс получил суперлицензию ФИА и будет выполнять роль резервного гонщика австрийского коллектива на Гран-при Турции.

«Юри Випс, получивший суперлицензию ФИА после прохождения 300 километров на болиде Ф-1, присоединится к нам и «Альфа Таури» в качестве резервного пилота в эти выходные. Эстонец будет с нами в Турции, пока Себастьен Буэми и Сержио Сетте Камара будут заняты другими гоночными обязательствами», — говорится в сообщении «Ред Булл».

Фото доступно на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Випс в нынешнем сезоне принял участие в восьми гонках Формулы-2. Он набрал 16 очков. Его лучшим результатом стало третье место во второй гонке на трассе «Муджелло».