Формула-1. Гран-при Турции. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 13 ноября, на стационарной трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле состоятся пятничные тренировки 14-го этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Турции. Первая сессия свободной практики стартует в 11:00 мск, вторая начнётся в 15:00.
После 13-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 13-й позиции.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Турции Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Турции Формулы-1
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