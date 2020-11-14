Формула-1. Гран-при Турции. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 14 ноября, на стационарной трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле состоится третья свободная практика 14-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Турции. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.



После тринадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 13-й позиции.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Турции. Онлайн-трансляция третьей практики