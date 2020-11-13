Джордж Расселл потеряет места на стартовой решётке Гран-при Турции

Команда «Уильямс» установила новые компоненты двигателя на болид FW43 своего пилота Джорджа Расселла перед Гран-при Турции, превысив сезонные ограничения, в результате чего молодому британцу придётся потерять места на стартовой решётке. Об этом информирует Motorsport Week.
Утром 13 ноября ФИА сообщила, что Расселл получил новый элемент двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессор, MGU-H и MGU-K.
Для всех компонентов, кроме MGU-K, это уже четвёртая замена. По правилам, за сезон без штрафных санкций можно использоваться не более трёх.
В связи с этим Расселл, который в последних гонках регулярно выходил во второй сегмент квалификации, с большой долей вероятности будет стартовать последним.
В этом сезоне команда «Уильямс» не набрала ни одного очка.
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