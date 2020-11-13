Джордж Расселл потеряет места на стартовой решётке Гран-при Турции

Команда «Уильямс» установила новые компоненты двигателя на болид FW43 своего пилота Джорджа Расселла перед Гран-при Турции, превысив сезонные ограничения, в результате чего молодому британцу придётся потерять места на стартовой решётке. Об этом информирует Motorsport Week.

Утром 13 ноября ФИА сообщила, что Расселл получил новый элемент двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессор, MGU-H и MGU-K.

Для всех компонентов, кроме MGU-K, это уже четвёртая замена. По правилам, за сезон без штрафных санкций можно использоваться не более трёх.

В связи с этим Расселл, который в последних гонках регулярно выходил во второй сегмент квалификации, с большой долей вероятности будет стартовать последним.

В этом сезоне команда «Уильямс» не набрала ни одного очка.