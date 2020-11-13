Хорнер всё ещё даёт Албону время, чтобы заработать контракт на 2021 год

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что у Александера Албона всё ещё есть время, чтобы доказать, что он достоин нового контракта на сезон-2021 Формулы-1. Конкурентами таиландца считаются Серхио Перес и Нико Хюлькенберг.



«Мы знаем пилотов, которые доступны, сейчас есть два опытных гонщика без мест. Все места на следующий год заняты, так что других опций нет. Это даёт нам больше времени — и даёт больше времени Алексу. Просто чтобы увидеть, как он, надеюсь, заявит о своих правах на это место.



Мы стараемся делать максимум, чтобы добиться от него выступлений, на которые, как мы знаем, он способен. Мы видели проблеск этого на «Муджелло» несколько гонок назад, и мы сумели немного улучшить машину. Надеюсь, обновления подойдут ему и помогут. Все в команде хотят увидеть, как он прибавит и заявит о своих правах на место. Никогда не подвергалось сомнению, что он завершит с нами сезон. Так и произойдёт», — приводит слова Хорнера Sky Sports.