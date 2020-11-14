Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Дорожные машины наматывали круги на трассе в Турции, чтобы улучшить сцепление

Дорожные машины наматывали круги на трассе в Турции, чтобы улучшить сцепление
Авто / Формула-1 0

Вчера, 13 ноября, в Стамбуле начался Гран-при Турции Формулы-1. Первые свободные практики прошли в непростых условиях. Пилоты жаловались на отсутствие сцепления с трассой, отмечая, что заезды на новом асфальте больше напоминают катание на льду.

После жалоб нескольких гонщиков, в том числе лидера общего зачёт и шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, организаторы Гран-при приняли решение попробовать устранить проблему.

На протяжении ночи на трассе «Истанбул-Парк» наматывали круги дорожные автомобили, пытаясь повысить уровень сцепления с трассой, сообщает Wtf1.

Отметим, что пилот «Хааса» Ромен Грожан после свободных практик пошутил, что всем участникам ГП нужно взять в прокате автомобили и наматывать круги на трассе. Таким образом, идея француза фактически была воплощена в жизнь.

Соответствующее видео доступно на странице LeeMathurin в «Твиттере».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020