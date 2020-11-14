Дорожные машины наматывали круги на трассе в Турции, чтобы улучшить сцепление

Вчера, 13 ноября, в Стамбуле начался Гран-при Турции Формулы-1. Первые свободные практики прошли в непростых условиях. Пилоты жаловались на отсутствие сцепления с трассой, отмечая, что заезды на новом асфальте больше напоминают катание на льду.

После жалоб нескольких гонщиков, в том числе лидера общего зачёт и шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, организаторы Гран-при приняли решение попробовать устранить проблему.

На протяжении ночи на трассе «Истанбул-Парк» наматывали круги дорожные автомобили, пытаясь повысить уровень сцепления с трассой, сообщает Wtf1.

Отметим, что пилот «Хааса» Ромен Грожан после свободных практик пошутил, что всем участникам ГП нужно взять в прокате автомобили и наматывать круги на трассе. Таким образом, идея француза фактически была воплощена в жизнь.

Соответствующее видео доступно на странице LeeMathurin в «Твиттере».