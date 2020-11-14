«Ред Булл» намерен определиться с двигателями до конца ноября

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что в австрийской команде рассчитывают решить проблему поставщика моторов на следующие сезоны до конца месяца.

«Есть кое-какие вещи, которые нужно решить. Разработка двигателя занимает очень много времени, если бы мы взялись за такой проект, это бы потребовало много работы.

Так что к концу месяца нам нужно твёрдо определиться с позицией. Наш приоритет — продолжать работу с двигателями «Хонды», но под другим брендом. Будет здорово, если мы достигнем соглашения с «Хондой» по вопросам интеллектуальной собственности. Суть в том, что нам хотелось бы прийти к соглашению, которое позволит продолжить работу с моторами «Хонды», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.