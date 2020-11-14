Квалификация Гран-при Турции Формулы-1 прервана красными флагами
Квалификация Гран-при Турции Формулы-1 прервана красными флагами. Сессия началась по расписанию, но была приостановлена в ходе первого сегмента. Решение было принято из-за проливного дождя — в таких условиях безопасность пилотов ставится под вопрос.
На трассе случилось множество разворотов. Лучшее время было установлено пилотом «Рено» Эстебаном Оконом — 2:06,115. Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят к моменту остановки квалификации показывал девятое время, его напарник Пьер Гасли занимал восемнадцатое место.
На данный момент на трассе «Истанбул-Парк» работает специальная машина, которая разгоняет воду. За пять минут до возобновления сессии пилоты будут оповещены. Точное время возвращения гонщиков на трассу пока не известно.
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