Квалификация Гран-при Турции Формулы-1 прервана красными флагами. Сессия началась по расписанию, но была приостановлена в ходе первого сегмента. Решение было принято из-за проливного дождя — в таких условиях безопасность пилотов ставится под вопрос.

На трассе случилось множество разворотов. Лучшее время было установлено пилотом «Рено» Эстебаном Оконом — 2:06,115. Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят к моменту остановки квалификации показывал девятое время, его напарник Пьер Гасли занимал восемнадцатое место.

На данный момент на трассе «Истанбул-Парк» работает специальная машина, которая разгоняет воду. За пять минут до возобновления сессии пилоты будут оповещены. Точное время возвращения гонщиков на трассу пока не известно.