Ферстаппен: результаты на промежуточных шинах были ужасными

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, которую он закончил на второй позиции.
«В первом сегменте мы уже пробовали пройти попытку на промежуточных шинах, а в третьем сегменте мы были быстрее, но результат на промежуточных шинах был ужасным. Дождевые шины были лучшим выбором для нас.
Сейчас я немного разочарован, но, в любом случае, гонка пройдёт завтра. Когда ты весь уик-энд на первом месте, а затем становишься вторым, то это не то, чего ты хотел достичь. Надеюсь, что завтра у нас всё получится в гонке», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.
Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Турции завоевал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, вторым стал Ферстаппен, третьим — напарник Стролла Серхио Перес.
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