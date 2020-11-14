Перес — о первом и третьем местах «Рейсинг Пойнт»: нам просто повезло

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, по итогам которой он занял третью позицию.



«Хороший результат для команды, что было довольно неожиданно. Я доволен. В конце концов, нам просто повезло. На моём последнем круге машина была в лучшей форме. Впереди меня был Антонио Джовинацци, но, кажется, он пропустил меня.



Думаю, проехать на промежуточных в третьем сегменте было хорошей идеей. Вначале мы были довольно сильны, очевидно, что позиция на трассе сегодня была ключевой, чтобы поддерживать температуру шин, но мы заняли отличные места.



Определённо, третье место на старте лучше, чем второе. Думаю, на старте у этих позиций будет существенная разница», — приводит слова Переса BBC.