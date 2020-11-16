Росс Браун жёстко ответил на критику гонщиками трассы в Турции

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун жёстко ответил на критику пилотов относительно трассы «Истанбул-Парк», принимавшей Гран-при Турции.



«Организатороы Гран-при Турции проделали огромную работу, чтобы этот этап состоялся. Я понимаю недовольство гонщиков низким уровнем сцепления с трассой, однако это было вызвано поздним решением провести гран-при именно здесь, когда календарь сезона был пересмотрен из-за пандемии коронавируса.



Думаю, иногда пилотам стоит помнить, что суть наших соревнований в том, кто первым пересечёт линию финиша, а уровень сцепления с трассой одинаковый для всех. Но одни с этим смирились и начали работать, а другие использовали как отвлекающий фактор.



Скользкая трасса, как в эти выходные, максимально показала талант пилотов. Я не думаю, что уровень сцепления является мерой уровня соревнований. Соревнования должны быть честными и равными, а любые сложности только добавляют интереса», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.

Расселл не считает, что Гран-при Турции был похож на Формулу-1