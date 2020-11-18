Сэр Джеки Стюарт: Хэмилтон определённо заслуживает рыцарский титул

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт заявил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон своими достижениями в автоспорте заслужил рыцарский титул.
«Мне присвоили рыцарское звание уже после того, как я ушёл из автоспорта. Но Льюис безусловно заслужил получить этот титул. Он стал выдающимся спортсменом мирового уровня, и это замечательно. Тот факт, что он британец, — это самая важная вещь из всех, что касается рыцарства. Думаю, он определённо этого заслуживает», – приводит слова Стюарта Sky.
Управляющий директор «Сильверстоуна» Стюарт Прингл также поддержал идею с награждением Хэмилтона рыцарским титулом.
К Льюису прислушивается огромное количество людей. Он настоящая мировая звезда автоспорта и на голову выше всех. Хэмилтон — один из величайших спортсменов, которые когда-либо появлялись в этой стране, и мы должны отдать ему должное за его успехи», – отметил Прингл.
Предложения наградить Хэмилтона рыцарским званием появились после того, как британец сначала превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1, а затем сравнялся с ним по количеству чемпионских титулов.
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