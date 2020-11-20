Кэри: Формула-1 планирует перейти на календарь из 24-х этапов с ротацией Гран-при

Исполнительный директор Liberty Media Чейз Кэри сообщил, что Формула-1 не будет ограничиваться календарём из 23-х этапов, которые запланированы на 2021 год. Он отметил, что руководство «Королевских гонок» планирует расширить расписание до 24-х Гран-при.



«Мы планируем перейти на календарь из 24-х гонок в ближайшие несколько лет и, вероятно, будем применять ротацию нескольких Гран-при, чтобы иметь возможность представить в расписании новых партнёров. Но это будет касаться лишь нескольких этапов, так долгосрочные контракты по-прежнему остаются нашим приоритетом», — приводит слова Кэри Grandprix247.



Также глава Формулы-1 сообщил, что в нынешнем сезоне, несмотря на доминирование «Мерседеса» и слабые выступления «Феррари», зрительская аудитория «Королевских гонок» выросла. При этом он не привёл конкретных цифр.

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