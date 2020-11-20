Ожье продолжит выступать в составе «Тойоты»
Шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье подписал годичный контракт с командой WRC «Тойота». Таким образом, француз проведёт в её составе второй сезон кряду, сообщает пресс-служба Toyota GAZOO Racing WRT на официальной странице в «Твиттере».
Ожье присоединился к «Тойоте» после того, как покинул «Ситроен». В нынешнем сезоне WRC он занимает второе место в общем зачёте. В его активе 97 очков. Отставание от лидирующего Эльфина Эванса составляет 14 очков.
«Я действительно получаю удовольствие, работая с командой. Мне нравится пилотировать эту машину. Страсть „Тойоты“ и Акио Тойоды впечатляют меня», — сказал 37-летний француз.
Напомним, четыре из шести титулов Ожье выиграл в составе Volkswagen Motorsport, а ещё два — выступая за M-Sport.
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