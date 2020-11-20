Хэмилтон: когда уйду, меня заменит белый молодой пилот

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон снова порассуждал о необходимости увеличения в автоспорте числа темнокожих пилотов и пилотов женского пола.

«Думаю, 14-летнее пребывание здесь воодушевило меня на то, чтобы сделать спорт более многообразным. Но помню турнирную таблицу минувшего сезона и даже нынешнего. Здесь нет женщин. В чемпионате по-прежнему представлены мужчины. Белые доминируют в спорте. Когда уйду, меня заменит белокожий молодой пилот. Среди тех, кто пробивается наверх, на данный момент нет темнокожих ребят», — приводит слова Хэмилтона Planetradio.co.uk.

Напомним, Хэмилтон на протяжении всего сезона активно поддерживал движение Black Lives Matter и призывал следовать его примеру других пилотов.