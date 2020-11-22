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Гонщик MotoGP Франко Морбиделли выступит на этапе WRC

Гонщик MotoGP Франко Морбиделли выступит на этапе WRC
Авто / Мотогонки 0

Трёхкратный победитель Гран-при в классе MotoGP Франко Мобиделли примет участие в классическом ралли на заключительном этапе сезона WRC — Ралли Монца, сообщает официальный сайт WRC. Морбиделли выступит в классе WRC3 на автомобиле «Хёндэ».

«Потрясён новостью, что смогу принять участие в чемпионате мира по ралли. Это прекрасная возможность посоревноваться с лучшими гонщиками в мире и попробовать свои силы в другом виде спорта. Думаю, это будет весело, пусть мне и предстоит быстро вникнуть во многие детали, а на адаптацию к четырёхколёсной технике уйдёт время. Такие возможности уникальны, так что возьму быстрый крум у напарника Умберто Скандолы и выйду на старт первого допа максимально подготовленным», — прокомментировал Морбиделли.

Валентино Росси семь раз побеждал на Ралли Монца, однако это событие тогда не входило в календарь WRC.

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