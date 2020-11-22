«КАМАЗ-мастер» отправила машины на ралли «Дакар-2021»

Автомобили «КАМАЗ-мастер» отправились в путь на старт ралли-марафона «Дакар-2021», сообщает официальный сайт команды. Этому предшествовал смотр команды на тестовой трассе в Тарловке.
Руководитель команды Владимир Чагин представил гостям гонщиков и персонал команды, тех, кто отправится на главный старт сезона в Саудовскую Аравию, рассказал о работе, которую «КАМАЗ-мастер» ведет с детской автоспортивной командой «КАМАЗ-мастер Юниор».
Президент Татарстана Рустам Минниханов лично опробовал один из гоночных болидов за рулем на полигоне команды.
«Сегодня мы традиционно напутствуем нашу команду «КАМАЗ-мастер» на новый Дакар. Всё готово – команда, физическая подготовка, автомобили. Очень достойный автомобиль. Реализовано много тонких вещей, особенно коробка передач: удобное переключение, быстрое реагирование.
Всё готово к соревнованиям, автомобиль очень достойный, в нем реализовано много современных вещей. Будем болеть за вас», — подчеркнул Минниханов.
«Это очень непростой год. Ситуация с пандемией осложняла программу модернизации и подготовки автомобилей. Все очень непросто было и с подготовкой экипажей. Но мы продолжали трудиться и делать своё дело. Оглядываясь на прошедший сезон, понимаем, что, невзирая на трудности, он получился напряжённым и насыщенным. Благодарны партнерам команды, которые, несмотря на трудности, остались с нами. На «Дакаре» мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы не огорчать партнеров и болельщиков», — подчеркнул Владимир Чагин.
«Проведение «Дакара» в этом году сопряжено с различными трудностями. Тем не менее состав участников весьма внушительный во всех категориях. А главное, если учитывать все обстоятельства уходящего непростого года, на старт в Джедду приедут по-настоящему амбициозные соперники. Никто не терял времени зря. Спортивные грузовики серьезно обновились, и спортсменам не терпится опробовать новинки, чтобы побороться за места на подиуме», — добавил Андрей Каргинов.
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