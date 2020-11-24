Мик Шумахер: честно говоря, я никогда не видел в отце величайшего гонщика в мире

Пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер признался, что редко пользуется советами своего отца Михаэля, выигравшего семь титулов в Формуле-1.
«Конечно, я использую один или два совета от отца — ещё с тех времён, когда выступал в картинге. В то же время мы, очевидно, разные люди, и у нас был разный опыт в младших классах. Сегодня пилотировать нужно иначе. Машина Формулы-2 сейчас весит 780 килограммов, тогда как во времена моего отца — около 500. Впрочем, одно или два сходства всё же есть.
Достижения отца в Формуле-1 являются экстраординарными. Я понимаю это с каждым днём всё больше и больше. Через год после моего рождения он выиграл первый из пяти чемпионатов мира подряд.
Но, честно говоря, я никогда не видел в нём величайшего гонщика в мире — в первую очередь он просто мой отец», — приводит слова Мика GrandPX со ссылкой на RTL.
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