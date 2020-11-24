Грожан: у Шумахера было много соперников, а Хэмилтон соревнуется лишь с одним

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о рекордсменах Формулы-1 по количеству чемпионских титулов Льюисе Хэмилтоне и Михаэле Шумахере.



«Вне трассы они сильно отличаются. Может, это из-за разницы в возрасте. К тому же во времена Шумахера социальные сети использовались не так активно. Вы гораздо меньше знали о том, что он делал за пределами Формулы-1. С Льюисом всегда известно, где он, что делает, какой бренд или цель продвигает.

Если говорить о борьбе, то на трассе у Михаэля были конфликты с Деймоном Хиллом и Жаком Вильнёвом. Это сомнительные моменты в его карьере. С Льюисом всё по-другому. Он всегда был очень аккуратен в дуэлях на трассе. Я не говорю, что Михаэль вёл себя иначе, но у него возникали некоторые спорные моменты.



В защиту Михаэля скажу, что у него всегда было много соперников, в то время как Хэмилтону с 2014 года приходилось соревноваться лишь с одной машиной. За исключением Нико Росберга, ему всегда удавалось выигрывать эти поединки», – приводит слова Грожана бразильская версия Motorsport.