Грожан: у Шумахера было много соперников, а Хэмилтон соревнуется лишь с одним

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о рекордсменах Формулы-1 по количеству чемпионских титулов Льюисе Хэмилтоне и Михаэле Шумахере.
«Вне трассы они сильно отличаются. Может, это из-за разницы в возрасте. К тому же во времена Шумахера социальные сети использовались не так активно. Вы гораздо меньше знали о том, что он делал за пределами Формулы-1. С Льюисом всегда известно, где он, что делает, какой бренд или цель продвигает.
Если говорить о борьбе, то на трассе у Михаэля были конфликты с Деймоном Хиллом и Жаком Вильнёвом. Это сомнительные моменты в его карьере. С Льюисом всё по-другому. Он всегда был очень аккуратен в дуэлях на трассе. Я не говорю, что Михаэль вёл себя иначе, но у него возникали некоторые спорные моменты.
В защиту Михаэля скажу, что у него всегда было много соперников, в то время как Хэмилтону с 2014 года приходилось соревноваться лишь с одной машиной. За исключением Нико Росберга, ему всегда удавалось выигрывать эти поединки», – приводит слова Грожана бразильская версия Motorsport.
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