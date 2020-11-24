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Феттель отметил, что улучшение двигателя не решит всех проблем «Феррари»

Феттель отметил, что улучшение двигателя не решит всех проблем «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Себастьяна Феттеля попросили прокомментировать слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, который ранее заявил, что итальянская команда довольна работой по двигателям, которые будут использоваться в следующем сезоне.

«С точки зрения мощности двигателя, да, мы потеряли в показателях по сравнению с прошлым годом. Что касается самого болида, то в прошлом сезоне наша машина была очень эффективной – у нас было много прижимной силы без большого сопротивления. Сейчас ситуация иная. У нас много прижимной силы, но сопротивление стало значительно выше – и это большая проблема», — приводит слова Феттеля GrandPX.

Напомним, Себастьян покинет «Феррари» в конце сезона, со следующего года четырёхкратный чемпион будет выступать за «Астон Мартин».

Бинотто: отзывы по двигателям «Феррари» на сезон-2021 и -2022 очень многообещающие
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