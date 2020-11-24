Феттель отметил, что улучшение двигателя не решит всех проблем «Феррари»
Себастьяна Феттеля попросили прокомментировать слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, который ранее заявил, что итальянская команда довольна работой по двигателям, которые будут использоваться в следующем сезоне.
«С точки зрения мощности двигателя, да, мы потеряли в показателях по сравнению с прошлым годом. Что касается самого болида, то в прошлом сезоне наша машина была очень эффективной – у нас было много прижимной силы без большого сопротивления. Сейчас ситуация иная. У нас много прижимной силы, но сопротивление стало значительно выше – и это большая проблема», — приводит слова Феттеля GrandPX.
Напомним, Себастьян покинет «Феррари» в конце сезона, со следующего года четырёхкратный чемпион будет выступать за «Астон Мартин».
Бинотто: отзывы по двигателям «Феррари» на сезон-2021 и -2022 очень многообещающие
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