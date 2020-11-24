Квят: даже в странных условиях извлекли уроки из гонки в Стамбуле

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Турции и поделился ожиданиями от гонок в Бахрейне.
«После сложного для всех уик-энда в Турции будет приятно вернуться к более привычным условиям в Бахрейне. В этот раз сюрпризов с точки зрения погоды должно быть меньше. Как бы то ни было, даже в странных условиях извлекли уроки из гонки в Стамбуле.
Я уже в седьмой раз буду участвовать в гонке в Бахрейне. Здесь интересная трасса с разными типами поворотов и возможностями для обгонов. Традиционно ключевой задачей будет поймать рабочее окно как можно быстрее, посмотрим, как будут развиваться события.
У меня не было возможности поработать на симуляторе с конфигурацией трассы второй гонки в Бахрейне, так что буду импровизировать, посмотрим, что выжмем из болида. Нужно будет быстро ориентироваться. Разница между первой и второй гонками будет в том, что вторая станет полностью ночной. Это будет влиять на температуру резины и так далее.
Из того, что видел я, могу сказать, что на новой конфигурации практически не будет настоящих поворотов, это будет очень скоростная гонка, это будет что-то новое, и это всегда приятно", — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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