Риккардо рассказал, что последний сезон в «Ред Булл» был самым сложным в карьере

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что последний сезон в «Ред Булл» с эмоциональной точки зрения получился самым сложным в карьере.

«На сегодняшний день тот сезон по-прежнему самый тяжёлый с эмоциональной точки зрения. На старте того чемпионата казалось, что смогу побороться за титул. К середине года понял, что хочу двигаться дальше, а к концу года результаты падали и падали. Было очень много эмоций, и это было тяжело.

Что касается периода карьеры в «Рено», то было весело попытаться что-то выстроить с новой командой. В этом году всё даже веселее, потому что мы добились кое-каких неплохих результатов", — приводит слова австралийца GPblog.

Напомним, со следующего сезона Риккардо будет выступать в «Макларене».