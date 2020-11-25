Хауг: Михаэль Шумахер мог бы выиграть титул с «Мерседесом» в 2014 году

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг уверен, что Михаэль Шумахер мог бы стать чемпионом мира в 2014 году.



«Нет, Михаэль не освобождал место для Хэмилтона. Если вы посмотрите, то увидите, что Михаэлю было 43 года, когда он завершил карьеру, но это не означает, что он не был способен побеждать в 2013, 2014 и 2015 годах. Он мог завоевать титул чемпиона мира. Как я уже говорил, если Михаэль смог выиграть поул на Гран-при Монако 2012 года, то с хорошей и более доминирующей машиной он был бы очень успешен.



Мы ориентировались на эпоху гибридных двигателей, которая началась в 2014 году. И, как вы знаете, „Мерседес“ выиграл все титулы с 2014 года, семь побед подряд. Это уникальное достижение, которое говорит об уровне команды, пилотов и менеджмента», — приводит слова Норберта Хауга Sport1.