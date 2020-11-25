Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что Льюис Хэмилтон может стать десятикратным чемпионом мира.



«Выиграет ли Хэмилтон ещё три титула? Это возможно. За ним стоит потрясающая команда, так что он может оставаться на вершине ещё три-четыре года. Пока сложно сказать, кто сможет его остановить.



Шумахер и Хэмилтон — два исключительных пилота, ориентир для своих поколений. Выступлением в Турции Льюис напомнил мне Михаэля в условиях дождя. Кто-то возразит и скажет, что у Хэмилтона, как и Шумахера в своё время, лучшая машина. Но такие вещи всегда идут рука об руку — у них лучшая машина, потому что они лучшие пилоты. Во многом Льюис и Михаэль разные, но у обоих невероятный талант. Можно выиграть один-два титула, но семь — это невероятное достижение», — приводит слова Росса Брауна Gazzetta dello Sport.