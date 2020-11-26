Льюис Хэмилтон отреагировал на смерть Диего Марадоны

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию легенды аргентинского футболиста Диего Марадоны, который накануне скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Покойся с миром», — написал под снимком семикратный чемпион Формулы-1.

Фото: instagram.com/lewishamilton

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед встречей ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.