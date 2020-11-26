Квят: шансы остаться в Формуле-1 невелики

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что шансы сохранить место в Формуле-1 на 2021 год невелики.



«Мне нечего добавить к тому, что я говорил раньше. Шансы, что я снова буду здесь в 2021 году невелики. О своём будущем я пока особо не размышляю, посмотрим, что получится», — приводит слова Даниила Квята F1Maximaal.



Кандидатом на место Квята в «Альфа Таури» считается японский гонщик Формулы-2 и молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода.



Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отметил, что Цуноду могут привлечь к участию в Супер Формуле или GT, но подчеркнул, что Формула-1 остаётся «абсолютным приоритетом».



По словам Цуноды, Хельмут Марко сказал ему, что он получит место в Формуле-1, если закончит сезон Формулы-2 в топ-5.