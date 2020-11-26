Квят: шансы остаться в Формуле-1 невелики

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что шансы сохранить место в Формуле-1 на 2021 год невелики.
«Мне нечего добавить к тому, что я говорил раньше. Шансы, что я снова буду здесь в 2021 году невелики. О своём будущем я пока особо не размышляю, посмотрим, что получится», — приводит слова Даниила Квята F1Maximaal.
Кандидатом на место Квята в «Альфа Таури» считается японский гонщик Формулы-2 и молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода.
Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отметил, что Цуноду могут привлечь к участию в Супер Формуле или GT, но подчеркнул, что Формула-1 остаётся «абсолютным приоритетом».
По словам Цуноды, Хельмут Марко сказал ему, что он получит место в Формуле-1, если закончит сезон Формулы-2 в топ-5.
- 26 ноября 2020
-
18:39
-
17:54
-
16:55
-
16:29
-
15:53
-
14:53
-
14:30
-
14:14
-
14:13
-
13:16
-
12:31
-
11:02
-
10:38
-
10:03
-
09:03
-
00:57
- 25 ноября 2020
-
23:01
-
21:53
-
20:57
-
19:44
-
18:55
-
17:50
-
16:49
-
15:01
-
14:20
-
13:51
-
12:17
-
11:51
-
10:44
-
09:04
-
00:44
- 24 ноября 2020
-
23:58
-
22:39
-
20:52
-
19:58