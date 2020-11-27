В «Хаасе» не намерены ждать окончания сезона Ф-2, чтобы объявить состав команды

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что в команде не будут ждать окончания сезона Формулы-2, прежде чем объявить состав пилотов на следующий сезон.

«Мы планируем объявить состав до завершения сезона. Ещё не знаем точной даты, но ждать осталось недолго. Остаётся максимум две недели, так что наберитесь терпения. Всё это не зависит от результатов Формулы-2. Если в следующем году за нас будут выступать новички, я подчёркиваю „если“, это будет хорошее время для новобранцев. Болид не будет развиваться слишком сильно, привносить большие изменения будет невозможно.

Так что это будет хорошее время для новичков", — приводит слова Штайнера официальный сайт Формулы-1.



Напомним, основными кандидатами на два места в «Хаас» называют Мика Шумахера и Никиту Мазепина.

