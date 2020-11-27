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«Непохоже, чтобы мы понимали проблему». Шварцман — о 14-м месте в квалификации

«Непохоже, чтобы мы понимали проблему». Шварцман — о 14-м месте в квалификации
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал 14-й результат в квалификации этапа Формулы-2 в Бахрейне. Напарник Шварцмана по «Преме» Мик Шумахер занял 10-е место.

«Квалификация вообще не получилась для нас хорошей. В целом мы просто не чувствуем машину, и непохоже, чтобы мы понимали проблему. Просто нет сцепления, управлять автомобилем некомфортно, он нервный в управлении. Те моменты, в которых я ожидал улучшения, существенной прибавки не дали. Нам нужно поработать внутри команды, чтобы выяснить, в чём проблема. Я надеюсь, мы поймём всё так быстро, как это только возможно, чтобы найти время и скорость», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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