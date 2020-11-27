Албон попал в жёсткую аварию на тренировке в Бахрейне и разбил болид

В эти минуты на автодроме «Сахир» проходит вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Сессия прерывалась красными флагами из-за жёсткой аварии, в которую угодил пилот «Ред Булл» Александер Албон.
В последнем повороте трассы он ошибся, вышел за пределы трассы и врезался в стену. В итоге машина получила серьёзные повреждения. Сам пилот сообщил команде, что с ним всё в порядке, после чего сумел покинуть болид.
Соответствующее фото доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, вокруг карьеры Александера Албона ходит множество слухов. Большинство экспертов убеждено, что он потеряет место в австрийской команде. Сам Албон утверждает, что для сохранения места в «Ред Булл» у него остаётся три этапа.
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