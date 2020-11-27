Феттель посвятил песню собаке, выбежавшей на трассу. Хэмилтон спросил, не был ли это Роско

Вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1 запомнилась не только жёсткой аварией пилота «Ред Булл» Александера Албона, но и достаточно забавным эпизодом, когда на трассу выбежала собака.
Интересной была и реакция пилотов. Так, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель вспомнил в связи с этим событием известную песню Who Let the Dogs Out, что в переводе означает «Кто спустил собак».
«Что мы должны сказать? Кто спустил собак», — пропел Феттель в радиоэфире.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон также не оставил без внимания появление на трассе собаки и понадеялся, что это не его любимый пёс Роско.
«Надеюсь, что это не Роско», — ответил Льюис, реагируя на сообщение команды.
Соответствующее видео доступно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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