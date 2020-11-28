Другович выиграл первую гонку Ф-2 в Бахрейне, Мазепин — 5-й, Шварцман — 8-й

На автодроме «Сахир» завершилась первая гонка Формулы-2 на этапе в Бахрейне. Победу завоевал бразильский пилот Фелипе Другович, лидировавший на протяжении большей части гонки. Второе место завоевал Каллум Айлотт, который продолжает сражаться за титул. Тройку лучших замкнул Джехан Дарувала.

Лидер общего зачёте Мик Шумахер стал четвёртым, его предполагаемый напарник по команде Ф-1 в следующем году Никита Мазепин финишировал пятым.

Претендент на место в «Альфа Таури» Юки Цунода с последнего места прорвался на шестую позицию. Роберт Шварцман стал восьмым.

Формула-2. Бахрейн. Первая гонка

1. Фелипе Другович (MP Motorsport)

2. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — +14,8

3. Джехан Дарувала (Carlin) — +19,3

4. Мик Шумахер (Prema) — +20,2

5. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — +28,2

6. Юки Цунода (Carlin) — +28,5

7. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) — +31,3

8. Роберт Шварцман (Prema) — +43,8

9. Дэниел Тиктум (DAMS) — +46,9

10. Джек Эйткен (Campos Racing) — +47,3...

22. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) — +1.16,0.