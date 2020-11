В Бахрейне спасли собаку, выбежавшую на трассу на тренировке Формулы-1

Собака, прервавшая проведение второй тренировки Гран-при Бахрейна, найдена и находится под опекой сотрудников автодрома в Сахире.



«Важные щеновости! Помните нашего гостя на второй тренировке? Она была найдена и находится на автодроме, где о неё заботятся. Вызывали ветеринара, она в полном порядке. У кого-нибудь есть идеи для имени?» — написала в своём «твиттере» пресс-служба автодрома в Бахрейне.

Напомним, вторая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1 запомнилась забавным эпизодом — на трассу выбежала собака.



Интересной была и реакция пилотов. Так, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель вспомнил в связи с этим событием известную песню Who Let the Dogs Out, что в переводе означает «Кто спустил собак».



Хэмилтон же выразил надежду, что этот пёс — не его любимый бульдог Роско.