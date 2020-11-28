Албон надеется, что сможет «раздражать» «Мерседес» в гонке

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Бахрейна. Таиландец проиграл Максу Ферстаппену шесть десятых секунды.
«Мы стартуем впереди и, надеюсь, сможем смешаться с остальными лидерами и раздражать „Мерседес“. Парни в боксах много работали, чтобы подготовить машину к выступлению сегодня. Я был уверен в автомобиле. Четвёртое место — то, где мы и должны быть, но в то же время я хочу быть ближе, хотя сражаться сильнее.
На самом деле, тебе нужно проехать идеальный круг, чтобы опередить Макса. Речь не идёт о какой-то одной вещи — всего понемногу. Когда ты борешься с кем-то, кто так быстр, речь идёт о совокупности мелких вещей. Он используется каждый кусочек трассы, он всегда на пределе и обладает уверенностью, просто способен всё время атаковать так сильно. Кроме того, речь не только об атаке, но и о том, чтобы при этом сохранить шины „живыми“, в чём он очень хорош», — приводит слова Албона GPFans.
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