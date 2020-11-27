Второй пилот «Ред Булл» губит карьеру: получил от команды уйму шансов и опять разбил болид

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон попал в жёсткую аварию в Бахрейне — пилот слишком широко вышел из поворота, зацепил обочину, после чего окончательно потерял контроль над автомобилем и влетел в отбойник. Шасси пострадало очень серьёзно, и не факт, что его удастся без последствий восстановить в квалификации — не исключено, что будут штрафы за замену компонентов и штраф с последних рядов.

И всё это в момент, когда относительно неплохое выступление в Турции, казалось, убедило «Ред Булл» продлить контракт…

Высадят ли Квята и быть ли новому россиянину в Ф-1? Концовка сезона Ф-2 невероятно важна До конца чемпионата осталось четыре гонки, а претендентов на титул девять. И как же важны итоги для трансферов в Ф-1!

Албон рушит свою карьеру

В принципе ошибку может совершить любой пилот в любой момент, однако в тренировках от пилота ожидают более адекватной оценки рисков — результаты свободных заездов в любом случае ничего не решают. «Я сбросил, но этого очевидно оказалось недостаточно, — развёл руками после аварии Албон. — Я хочу извиниться перед парнями в гараже, но такое бывает».



Проблема не в том, что Алекс вылетел с трассы, проблема в том, что он потерял контроль над машиной уже после того, как понял, что не вписывается в поворот. В современной Формуле-1, где каждый круг в тренировках стоит гигабайт ценной информации, а любая поломка может стоить позиций на решётке, Албон должен был аккуратнее обращаться с техникой.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1

«Он просто должен попробовать выбросить это из головы, потому что в Стамбуле и до этого момента в нынешний уик-энд ситуация становилась лучше, его отзывы от машины были очень похожи на отзывы Макса. Очень досадно, что произошёл такой инцидент, — прокомментировал инцидент Кристиан Хорнер, руководитель команды. — Кажется, там нет каких-то слишком серьёзных повреждений, хотя автомобиль ударился тремя сторонами, может даже всеми четырьмя. Монокок вроде в порядке, двигатель — тоже, а коробку передач мы не планировали использовать в гонке. Но антикрылья, нос понадобятся новые. Много нового понадобится».



В «Ред Булл» не скрывают, что рассматривают различных пилотов в качестве напарника Ферстаппена на будущий год, и первым кандидатом в списке команда всегда называла Албона — но с условием, что он прибавит и будет демонстрировать достойные результаты. И после серии неудач — всего одно очко в четырёх гонках — он более или менее неплохо выступил в Турции. Но после этой аварии локальный успех в Стамбуле уже никто не вспомнит.

В Формуле-1 катастрофа с безопасностью: пожары не тушат, людей не берегут. Это вообще как? У кого-то расстегнулись ремни — ну и чёрт с ним. Массовый завал — мы здесь не при чём. Собака на трассе — ха-ха, весело.

«Ред Булл» выбирает

Главные кандидаты на замену Албона — Нико Хюлькенберг и Серхио Перес, опытные и сильные пилоты, оставшиеся без контракта на сезон-2021. В какой-то период СМИ наперебой цитировали анонимные источники, утверждая, что команда уже договорилась с одним или другим пилотом. В последнее время, однако, поток этих слухов прервался, а Алекс неплохо смотрелся в Турции, где стал седьмым прямо за Ферстаппеном.



Подвигом этот результат не назвать — «Ред Булл» хватало темпа для борьбы за подиум, но сначала вылетел Ферстаппен, а через несколько кругов — и Албон. Однако если Макс допустил ошибку в борьбе с Пересом, когда Чеко фактически вынудил соперника выехать в лужу, то Алекса развернуло самого по себе. В итоге он доехал седьмым и проиграл Ферстаппену менее двух секунд — и это стало его лучшим финишем после подиума на Гран-при Тосканы.

Ферстаппен и Албон на Гран-при Тосканы Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Этого оказалось достаточно, чтобы, например, один из журналистов пресс-службы Формулы-1 заявил, что Албон «сделал достаточно, чтобы убедить „Ред Булл“». Роберт Дорнбос, ранее работавший с «Ред Булл», заявил, что Алекс продолжит выступать за команду — «если сможет достичь пика в последних гонках».



Наконец буквально накануне аварии в тренировке Албон стал послом благотворительного фонда «Ред Булл». Это, разумеется, не гарантирует места в команде, но является более чем очевидным жестом поддержки пилота. Увы, даже в таких условиях Алекс всё себе испортил.

Хэмилтон докопался до «Чёрной пятницы»: «В этот день продавали рабов со скидкой!» Семикратный чемпион Формулы-1 вновь умудрился создать скандал на пустом месте — какой талант!

Последний шанс

Результаты Албона — не только его личная проблема. Отставая от напарника в гонке, Алекс не способен оказывать прессинг на «Мерседес», а потому в тактическом смысле Ферстаппен — а в его лице и вся «Ред Булл» — изначально на шаг позади соперников: у немцев всегда на один вариант больше.



Пьера Гасли выгнали из «Ред Булл» именно за такой провал — когда на Гран-при Венгрии прошлого года отставание француза было столь велико, что Хэмилтон получил «бесплатный» пит-стоп и на свежих шинах отобрал у Ферстаппена победу. У Албона таких провалов было немало — и у него уже больше гонок за «Ред Булл», чем у Гасли или Квята.

У Алекса ещё есть три гонки, хотя первую из них он скорее всего начнёт из середины или даже конца пелотона, и кажется, что ему необходимо настоящее чудо, чтобы заставить паддок забыть о своих неудачах. Впрочем, даже если чудес не будет, это ещё не означает увольнения Албона — Хельмут Марко на удивление бережно обращается с тайским гонщиком.



Однако если при таких результатах Алекс останется в команде, то какой это будет пример для участников молодёжной программы «Ред Булл»? Всегда считалось, что Марко жесток по отношению к своим подопечным, но, судя по всему, бывают исключения. Австриец ещё никому не прощал столько провалов, сколько он прощает Албону.