Феттель: если мы будем хитрыми, как лиса, то у нас хороший шанс на очки

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна.
«Квалификация была очень сложной и плотной. Думаю, мой второй сектор был неидеальным: я был слишком близок к Джорджу Расселлу, что, возможно, не помогло, и после торможений и разгонов у меня были проблемы на последнем секторе с тем, чтобы заставить передние шины работать. Но в целом мы более-менее там, где и были в этот уик-энд. Гонка завтра, она длится не один круг, так что посмотрим, что мы сможем сделать.
Трасса очень жёсткая по отношению к покрышкам, и работа с ними станет завтра ключом. Думаю, если мы будем хитрыми, как лиса, то у нас хороший шанс. Если нет, то гонка будет длинной… Я всё ещё верю, что есть хороший шанс набрать какие-то очки», — приводит слова Феттеля PlanetF1.
- 28 ноября 2020
-
20:50
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
19:58
-
19:05
-
18:53
-
18:13
-
17:27
-
16:47
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:24
-
13:18
-
12:53
-
11:29
-
11:00
-
10:40
-
09:41
-
09:00
-
08:30
-
00:51
- 27 ноября 2020
-
23:49
-
22:13
-
21:17
-
21:06
-
20:48
-
19:42
-
19:10
-
19:02
-
18:47
-
17:53