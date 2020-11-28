Феттель: если мы будем хитрыми, как лиса, то у нас хороший шанс на очки

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна.



«Квалификация была очень сложной и плотной. Думаю, мой второй сектор был неидеальным: я был слишком близок к Джорджу Расселлу, что, возможно, не помогло, и после торможений и разгонов у меня были проблемы на последнем секторе с тем, чтобы заставить передние шины работать. Но в целом мы более-менее там, где и были в этот уик-энд. Гонка завтра, она длится не один круг, так что посмотрим, что мы сможем сделать.



Трасса очень жёсткая по отношению к покрышкам, и работа с ними станет завтра ключом. Думаю, если мы будем хитрыми, как лиса, то у нас хороший шанс. Если нет, то гонка будет длинной… Я всё ещё верю, что есть хороший шанс набрать какие-то очки», — приводит слова Феттеля PlanetF1.