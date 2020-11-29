Мазепин и Шварцман прошли Цуноду в общем зачёте Ф-2, Шумахер на 14 очков опережает Айлотта

После завершения второй гонки Формулы-2 на этапе в Бахрейне в общем зачёте чемпионата произошло несколько заметных изменений. В основном они касаются положения в чемпионате российских гонщиков — Роберта Шварцмана и Никиты Мазепина, финишировавших первым и вторым соответственно.



Шварцман, набравший за победу 15 очков, вышел на четвёртое место в чемпионате, а Никита Мазепин (12) — на третье. Они отодвинули на пятую позицию японского гонщика «Карлина» Юки Цуноду, который опережает ближайшего преследователя, Кристиана Лундгора, на восемь очков.



Формула-2. Общий зачёт



1. Мик Шумахер (Prema) — 205 очков

2. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — 191

3. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — 162

4. Роберт Шварцман (Prema) — 159

5. Юки Цунода (Carlin) — 157

6. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — 149

7. Луи Делетраз (Charouz Racing System) — 134.