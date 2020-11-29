Шварцман прокомментировал собственные проблемы в квалификации

Российский гонщик академии «Феррари» и «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман признал, что ему по-прежнему нужно разбираться в причинах слабых выступлений в квалификациях Формулы-2.



«К сожалению, мои квалификации получаются немного сумасшедшими. В этот уик-энд мы были абсолютно не там в плане баланса. Да, круги в моём исполнении тоже не были супер, но все равно отставание в полторы секунды от Каллума — это очень много. Мы продолжаем работать, изучать, что мне нужно улучшить, чтобы стать быстрее в квалификации. Это главная проблема моих гоночных уик-эндов.



Сегодня всё сработало. В этот раз удалось хорошо стартовать, над чем я работаю весь этот год. Потом было важно не перегреть шины. Мы добились прогресса в настройках. Я доволен», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.