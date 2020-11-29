Албон: мне повезло со сходом Переса

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал завоевание второго подиума в карьере. На Гран-при Бахрейна таиландец финишировал третьим. Во многом это стало возможным после схода гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, не доехавшего до финиша несколько кругов. Албон признаёт, что сход мексиканца стал для него неким везением.

«Очевидно, что мне немного повезло с инцидентом со сходом Переса. У него получалась хорошая гонка. Как бы то ни было, команда проделала отличную работу после аварии в пятницу и подготовила мою машину. Двойной подиум для нас отличное событие. Чувствую, что в последние гонки постоянно прогрессирую, но результаты не всегда это показывают, так что сегодняшний день стал для нас шагом вперёд. Всё хорошо», — приводит слова Албона BBC.