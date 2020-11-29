Видео: машина Грожана разваливается и горит после контакта с Квятом и аварии
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью пугающего инцидента, произошедшего на первом круге гонки Гран-при Бахрейна на Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Гонщик «Хааса» Ромен Грожан после контакта с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Ролик показывает момент аварии, то, что ей предшествовало, а также то, как Грожан покидает место пожара. Позднее стало известно, что Ромен отделался ожогами рук.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
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