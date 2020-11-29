Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: машина Грожана разваливается и горит после контакта с Квятом и аварии

Видео: машина Грожана разваливается и горит после контакта с Квятом и аварии
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью пугающего инцидента, произошедшего на первом круге гонки Гран-при Бахрейна на Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Гонщик «Хааса» Ромен Грожан после контакта с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Ролик показывает момент аварии, то, что ей предшествовало, а также то, как Грожан покидает место пожара. Позднее стало известно, что Ромен отделался ожогами рук.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020