Тост прокомментировал столкновение Квята со Строллом

Глава «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал столкновение российского гонщика Даниила Квята с канадским пилотом «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом после рестарта гонки Гран-при Бахрейна. Тост не уверен, что Квят заслуженно получил 10 штрафных секунд за провоцирование аварии. Также Даниил получил от стюардов два штрафных балла. Что касается Стролла, то его автомобиль после контакта перевернулся.



«Эта ситуация немного затруднительная. Куда ещё он мог деться? Он и так был уже совсем на внутреннем радиусе. Возможно, он мог бы затормозить немного раньше или сильнее. Однако Стролл проходил поворот так агрессивно. В начальной стадии гонки стоит быть немного осторожнее», — приводит слова Тоста Motorsport-Total.