Грожан с больничной койки записал первое обращение после пугающей аварии в Бахрейне

Пилот «Хааса» Ромен Грожан записал первое обращение к болельщикам после тяжёлой аварии в Бахрейне, вследствие которой от его болида остались лишь обугленные элементы, а сам он с ожогами рук и ног оказался в больнице.

«Всем привет! Просто хочу сказать, что я в порядке. Ну, не совсем в порядке. Спасибо за все ваши сообщения. Хочу сказать, что несколько лет назад я не был сторонником „гало“, но без него сейчас я бы не смог с вами говорить. Спасибо всем, спасибо всему медицинскому персоналу. Надеюсь, скоро смогу вам писать и рассказывать, что происходит», — сказал Грожан в видеообращении.

Соответствующее видео доступно на странице Ромена в «Инстаграме».

Напомним, Грожан уже на первом круге Гран-при Бахрейна допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.