Гасли — об аварии Грожана: было достаточно шокирующе
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал аварию Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна, а также поделился впечатлениями от своего выступления.
«Сегодня самое главное, что Ромен сам покинул место страшной аварии. Это было достаточно шокирующе. Рад, что с ним всё в порядке и желаю скорейшего выздоровления. Надеюсь скоро увидеть его возвращение.
Что касается гонки, доволен нашей работой. Мы рискнули со стратегией, но риск оправдался. Это была сложная гонка, требовавшая много работы в кокпите. Нужно было атаковать, но при этом сохранять резину живой, как можно дольше. Было непросто, но нам удалось добиться одного из лучших результатов в сезоне, так что я доволен вернуться в очки", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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