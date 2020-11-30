Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марценко – об аварии Грожана: комбинезоны держат 1000 °C 45 секунд. Были мысли, что всё

Марценко – об аварии Грожана: комбинезоны держат 1000 °C 45 секунд. Были мысли, что всё
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко прокомментировал жуткую аварию пилота «Хааса» Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна.

«Когда увидел, под каким углом влетел Грожан и с какой силой разорвало бензобак, стало не по себе. Были мысли, что от этого удара он потерял сознание, а когда появилось пламя, подумал, что всё… Ведь у того же Ники Лауды в момент известной аварии скорость была поменьше.

Под таким специфическим углом может выбить дыхание. Запросто. Это ужасно, когда человек не может вздохнуть и при этом дезориентирован. Ведь Роман оказался в большом-большом костре. В такой ситуации абсолютно не видно, куда нужно выбираться. То, что он увидел именно ту сторону, где находились ребята, приехавшие на медицинском автомобиле, — это чудо. И они, в свою очередь, приняли правильное решение, что сразу же помчались к Грожану.

Если посмотреть повтор, когда момент показывают сверху, видно, что с другой стороны машину попытался потушить маршал, но дело в том, что к машине-то он даже не подходил! Ещё одна важная деталь: Грожану невероятно повезло, что шасси после такого удара смотрело в «правильную» сторону. Это чудо — выйти из такой аварии практически без травм. Ведь Ромен практически горел. Балаклавы и комбинезоны температуру в 1000 °C держат 45 секунд — ситуация была на грани. Жизнь ему, конечно же, спасли целостность монокока, система HANS и Halo. Без «нимба» он, скорее всего, ударился бы головой и потерял сознание и либо сильно сгорел, либо вообще умер», — цитирует Марценко Sportbox.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020