Айлотт подтвердил, что не станет пилотом Формулы-1 в 2021 году

Британский гонщик Академии «Феррари» Каллум Айлотт официально подтвердил, что точно не станет боевым пилотом Формулы-1 в сезоне-2021. Таким образом, на судьбе Айлотта никак не скажется то, какое место он займёт в сезоне-2020 Формулы-2. У британца остаются шансы завоевать чемпионский титул в борьбе с Миком Шумахером. Считается, что именно немец станет боевым гонщиком «Хааса», а его напарником будет Никита Мазепин.
«Пришло время объявить, что мне сказали, что я не буду выступать в Формуле-1 в 2021 году. Впрочем, я уже знал об этом пару недель. Я расстроен, но просто продолжу работать упорнее и сделаю то, что нужно, чтобы удостовериться, что это произойдёт в 2022 году. Как бы то ни было, у меня есть чемпионат, который я хочу выиграть», — написал Айлотт в своём «твиттере».
- 30 ноября 2020
-
13:56
-
13:47
-
13:42
-
13:34
-
13:01
-
12:03
-
11:04
-
10:52
-
10:00
-
09:37
-
09:14
-
09:01
-
08:46
-
01:02
-
00:54
-
00:23
-
00:12
-
00:09
- 29 ноября 2020
-
23:59
-
23:19
-
23:14
-
23:13
-
23:08
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:27
-
22:21
-
21:59
-
21:53
-
21:41
-
21:30
-
21:21