Айлотт подтвердил, что не станет пилотом Формулы-1 в 2021 году

Британский гонщик Академии «Феррари» Каллум Айлотт официально подтвердил, что точно не станет боевым пилотом Формулы-1 в сезоне-2021. Таким образом, на судьбе Айлотта никак не скажется то, какое место он займёт в сезоне-2020 Формулы-2. У британца остаются шансы завоевать чемпионский титул в борьбе с Миком Шумахером. Считается, что именно немец станет боевым гонщиком «Хааса», а его напарником будет Никита Мазепин.



«Пришло время объявить, что мне сказали, что я не буду выступать в Формуле-1 в 2021 году. Впрочем, я уже знал об этом пару недель. Я расстроен, но просто продолжу работать упорнее и сделаю то, что нужно, чтобы удостовериться, что это произойдёт в 2022 году. Как бы то ни было, у меня есть чемпионат, который я хочу выиграть», — написал Айлотт в своём «твиттере».

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