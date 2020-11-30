Алексей Попов: Квят заслужил наказание, но не больше пяти секунд

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал аварию Даниила Квята и Лэнса Стролла на рестарте Гран-при Бахрейна, за которую Квят получил десятисекундный штраф.



«Смотрел много повторов. Действительно, всё не так однозначно. Лэнс сказал: «Неизвестно, откуда взялся Даниил». Известно, откуда взялся, и он это понимал, потому что в предыдущей связке поворотов он сам ошибся, потерял ход, что позволило Дане там оказаться более-менее рядом и атаковать. Даня атаковал оптимистично, да, но это первый круг и здесь бывают такого рода инциденты. В последние годы мы видели инциденты, когда за это не наказывали. Да, он виноват в аварии. Вопрос в том, можно ли было признать это гоночным инцидентом, ничего не дать или же признать Даню виноватым и дать пять секунд. Тут мнения будут разниться. Другое дело, что 10 секунд многовато в данной ситуации. 10 секунд это прямо однозначная вина.



Здесь — да, Лэнс был впереди и заходил в поворот по идеальной траектории. Он имел право сделать то, что сделал, поэтому его и не наказали. Был наказан Квят. С другой стороны, что было лучше: оказаться на крыше, на дуге безопасности, и выползать потом из машины, и хорошо, что там ничего не загорелось, или чуть-чуть оставить другому пилоту пространство и продолжать бороться дальше? Дальше был коротенький прямик, двойной левый поворот. В идеале, там Лэнс был бы на лучшей траектории, даже если бы позволил Квяту просочиться справа и поравняться с ним. Но это всё задним умом.



В данной ситуации сказать «не знаю, откуда он взялся» — тоже лукавство. Он должен был понимать, что он может там взяться. Пошёл на апекс до последнего, полностью закрыл его как ни в чем не бывало. Даня пытался отрулить как только мог и не согласен с судьями. Я тоже не согласен, но он виноват больше. Это не гоночный инцидент, это не 50 на 50, но это и не 100 на 0. После просмотра повтора со всех камер я сказал бы — 60 на 40 или 70 на 30, где-то так. Так что Квят, может, и заслужил наказание, но не больше пяти секунд», — сказал Алексей Попов в своём подкасте «Гаснут огни».