Пиастри займёт место Шумахера или Шварцмана в Формуле-2

Пресс-служба команды Формула-2 «Према» сообщила, что гоночный коллектив подписал контракт с пилотом Оскаром Пиастри. В следующем сезоне молодёжной серии 19-летний австралиец займёт место одного из участников Академии «Феррари» — Роберта Шварцмана или Мика Шумахера.
«Я безумно счастлив, что смогу участвовать в гонках с «Премой» в чемпионате Формулы-2. У нас был очень успешный сезон-2020, когда мы вместе выиграли чемпионат Ф-3, и надеюсь на ещё один успешный год с ними. Они показали, что могут побеждать в Формуле-2. Очень благодарен, что остаюсь частью семьи «Премы», и с нетерпением предвкушаю ещё много пиццы и пасты!» — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.
Напомним, что Мик Шумахер является главным кандидатом на второе место в команде Формулы-1 «Хаас». Поэтому с большой долей вероятности Пиастри заменит в «Преме» именно немца.
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