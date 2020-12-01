Грожан показал, что уже приступил к тренировкам после страшной аварии

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, попавший в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна, опубликовал в своём «инстаграме» снимок, на котором он демонстрирует, что уже приступил к тренировкам.



«Никогда не думал, что пара приседаний сделает меня счастливым. Тело после удара восстанавливается хорошо. Надеюсь, так же будет и с моими обожжёнными руками. Спасибо ещё раз за ваши сообщения. P.S.: я всё ещё медленно набираю текст», — написал Ромен под фотографией.

Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Инстаграме».

Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь. По последней информации, французского пилота могут выписать уже сегодня, 1 декабря.