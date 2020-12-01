Косаченко надеется, что Мазепина «ждёт большая карьера» в Формуле-1

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, прокомментировала многолетний контракт, который команда Формулы-1 «Хаас» заключила с Никитой Мазепиным.



«Поздравляем Никиту, всех, кто помог ему пройти весь этот долгий-долгий путь. Он посвятил всю свою жизнь автомобильному спорту, и мне кажется, в возрасте 20 с небольшим добраться до Формулы-1 — это очень большая победа. Очень хочется, чтобы для него это было начало, где он наберётся большого опыта и его ждёт большая карьера. Для нас это означает одно — если есть цель, к ней надо идти. Мы много лет говорили, что у Никиты есть возможность заключить договор с командой Формулы-1, но последовательная программа подготовки привела к тому, что Никита — постоянный гость на подиуме Формулы-2, ну а теперь он станет постоянным участником «Королевских гонок». Это просто построенная правильно карьера и выход на самую вершину.

Это означает, что Роберт Шварцман останется без места, потому что вряд ли в команде могут оказаться два россиянина. Я думаю, что это и честно, потому что Роберту нужно провести год в Формуле-2, это было бы правильно. У нас были случаи, когда пилоты приходили в Формулу-1, вспомнить хотя бы того же Ромена Грожана и чем это всё заканчивалось. Ему нужно набраться опыта.

Если ничего не произойдёт с Даниилом Квятом, нам всем есть за кого болеть», — приводит слова Косаченко News.ru.